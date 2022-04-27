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    Борре: «Вест Хэм» — одна из тех команд, которые любят играть первым номером

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    Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре высказал мнение о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом».

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    «Мне кажется, что "Вест Хэм" — одна из тех команд, которые любят играть первым номером, владеть мячом, показывать комбинационную игру. Так они выработали свой собственный стиль игры.

    Я хорошо знаю Форнальса, который играл за "Вильяреал", и Лансини, выступавшего за "Ривер Плейт".

    Я знаю, что это за игроки, насколько они мастеровиты и что они могут дать Вест Хэму», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» пройдет в Англии 28 апреля. С прогнозом можно ознакомиться по ссылкам: тут и тут.

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