Борре: «Вест Хэм» — одна из тех команд, которые любят играть первым номером

Нападающийвысказал мнение о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы с

«Мне кажется, что "Вест Хэм" — одна из тех команд, которые любят играть первым номером, владеть мячом, показывать комбинационную игру. Так они выработали свой собственный стиль игры.

Я хорошо знаю Форнальса, который играл за "Вильяреал", и Лансини, выступавшего за "Ривер Плейт".

Я знаю, что это за игроки, насколько они мастеровиты и что они могут дать Вест Хэму», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» пройдет в Англии 28 апреля. С прогнозом можно ознакомиться по ссылкам: тут и тут.