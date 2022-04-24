Почеттино: Я очень рад, что выиграл еще один титул для клуба

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал победу в чемпионате Франции.

Накануне парижане сыграли на своем поле вничью 1:1 с «Лансом», но стали недосягаемы для преследователей.

«Я очень рад, что выиграл еще один титул для клуба, чтобы войти в историю с этим десятым титулом. Это действительно важно для команды и для всех, я очень счастлив.

Да, это никогда не бывает легко, особенно когда ты разочарован после вылета в Лиге чемпионов, но игроки были действительно профессиональны и боролись за победу в чемпионате. Нам это удалось. Я думаю, очень важно добавить еще один титул для клуба. Мы так счастливы, и мы должны ценить этот титул», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Календарь и таблица Лиги 1

Отметим, что для наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в карьере тренера. Ранее аргентинский специалист выиграл с «Пари Сен-Жермен» Кубок и Суперкубок Франции.