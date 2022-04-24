Нойер: После вылета из Лиги чемпионов было очень важно завершить сезон на хорошей ноте

Голкипер «Баварии»высказался о досрочном чемпионском титуле после победы в 31-м туре Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (3:1).

«Выиграть чемпионат всегда приятно. Мы с Томасом Мюллером стали чемпионами в десятый раз подряд — это потрясающе. Он для меня больше, чем товарищ по команде. Он — лидер. Мы не можем представить команду без него.

После вылета из Лиги чемпионов было очень важно завершить сезон на хорошей ноте. Мы не хотели, чтобы неудача повлияла на нас. Мы все стремились завоевать чемпионский титул», — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

Мюнхенцы стали чемпионами в 10-й раз подряд. Теперь «Бавария» — 32-кратный чемпион Германии.