Моуринью: Теперь я могу сказать, что «Интер» станет чемпионом

Главный тренер «Ромы»прокомментировал итоги матча 34-го тура Серии А с «Интером» (1:3).

«"Интер" есть "Интер", это лучшая команда серии А. В их составе много "зверей" — в хорошем смысле этого слова.

Нам нужно было сыграть идеально, но этого сделать не удалось. Мы сыграли хорошо, но не идеально. Я не могу сказать, что разочарован своей командой. Если бы мы играли против кого-то из середины таблицы, то непременно победили бы.

Я обожаю "Интер", "Интер" обожает меня. Но я хочу выигрывать в каждом матче. Теперь я могу сказать, что "Интер" станет чемпионом, поскольку мы уже сыграли с ним, с "Миланом", с Наполи», — цитирует португальца Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

Подопечные Симоне Индзаги вновь возглавили турнирную таблицу серии А с 72 очками, оторвавшись на балл от «Милана». В активе «Ромы» пятая строчка и 58 пунктов.