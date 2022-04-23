Рубашко: «Сочи» — одна из лучших команд в РПЛ по игре в последние 15 минут

Генеральный директорсчитает, что сочинский клуб входит в число лучших команд по игре в последние 15 минут.

В матче 26-го тура РПЛ «Сочи» дома обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

«Первый тайм был у нас, думаю, одним из самых невзрачных в чемпионате. Потом парни собрались, молодцы.

Даже когда счет был 2:2, они не бросили играть, понимали, что должны были выиграть. Много моментов, зрелищный футбол, что радует, и, думаю, болельщикам понравилось.

Надо посмотреть по статистике: думаю, "Сочи" одна из лучших команд по игре в последние 15 минут.

Будем работать, чтобы такая игра была в течение всего матча, но это футбол», — сказал Рубашко ТАСС.