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    Рубашко: «Сочи» — одна из лучших команд в РПЛ по игре в последние 15 минут

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что сочинский клуб входит в число лучших команд по игре в последние 15 минут.

    «Сочи» — «Ахмат»
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    «Сочи» — «Ахмат»

    В матче 26-го тура РПЛ «Сочи» дома обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

    «Первый тайм был у нас, думаю, одним из самых невзрачных в чемпионате. Потом парни собрались, молодцы.

    Даже когда счет был 2:2, они не бросили играть, понимали, что должны были выиграть. Много моментов, зрелищный футбол, что радует, и, думаю, болельщикам понравилось.

    Надо посмотреть по статистике: думаю, "Сочи" одна из лучших команд по игре в последние 15 минут.

    Будем работать, чтобы такая игра была в течение всего матча, но это футбол», — сказал Рубашко ТАСС.

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