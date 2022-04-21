«Леванте» — «Севилья»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение от— 2:3.

Гости открыли счет на 14-й минуте. Хордан нашел на правом фланге Окампоса, тот вошел в штрафную и из-под двух защитников исполнил подачу к линии вратарской, а Хесус Корона, выскочив из-за спин соперников, головой вогнал мяч под перекладину.

Валенсийцы отыгрались на 21-й минуте, когда в ворота «Севильи» был назначен пенальти за игру рукой у Диего Карлоса.

Хосе Луис Моралес с «точки» пробил в правый от себя угол, Буну угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Спустя пять минут севильцы вновь повели. Окампос с правого фланга исполнил передачу в штрафную, Корона опередил защитника и вторым касанием перебросил мяч через голкипера.

На 69-й минут был назначен второй пенальти в ворота «Севильи» — Акунья схватил Радою за плечо в пределах собственной штрафной площади.

Но не сумел оформить дубль Моралес — пробивал в правый от себя угол капитан «Леванте», однако не попал в створ ворот.

На 82-й минуте гости упрочили преимущество. Ракитич исполнил подачу с углового с правого фланга, Кунде разбежался и мощнейшим ударом головой при помощи рикошета от штанги вонзил мяч в сетку.

На 88-й минуте хозяева сократили отставание до минимума. Моралес убежал в контратаку по левому флангу и выдал передачу на Роберто Сольдадо, который уверенно реализовал свой момент.

Футбол. Испания. Примера Леванте — Севилья 2:3 Голы: 0:1 Хесус Корона (14'), 1:2 Хесус Корона (27'), 1:3 Жюль Кунде (82'), 2:3 Роберто Сольдадо (88') Леванте: Дани Карденас, Хорхе Мирамон (Марсело Сараччи, 77'), Робер, Серхио Постиго (Оскар Дуарте, 40'), Рубен Везу (Alejandro Cantero, 76'), Сон, Пепелу, Неманья Радоя, Гонсало Мелеро (Энис Барди, 66'), Даниэль Гомес (Роберто Сольдадо, 76'), Хосе Моралес Луис Севилья: Хесус Корона, Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 72'), Лукас Окампос, Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 72'), Иван Ракитич, Жоан Жордан (Томас Делейни, 55'), Маркос Акунья (Людвиг Аугустинсон, 85'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас (Гонсало Монтьель, 55'), Яссин Буну Предупреждения: Жоан Жордан (4'), Хосе Моралес Луис (22'), Пепелу (57'), Гонсало Монтьель (63'), Хосе Моралес Луис (71'), Рафаэль Мир Висенте (90 + 5')

«Севилья» набрала 63 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» с 25 баллами остался на 19-й, предпоследней позиции.

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельном матче «Эспаньол» потерпел домашнее поражение от «Райо Вальекано» — 0:1.

Единственный мяч на 43-й минуте забил нападающий гостей Серхи Гвардиола.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Райо Вальекано 0:1 Гол: 0:1 Серхио Гвардиола (42') Эспаньол: Диего Лопес, Алейш Видаль (У Лэй, 87'), Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Янхель Эррера (Мануэль Морланес, 79'), Кейди Баре (Адриан Эмбарба, 46'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Николас Рибаудо, 65'), Рауль Де Томас, Хавьер Пуадо (Лоренсо Морон, 80') Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Марио Суарес, 90'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо (Пате Сисс, 65'), Иси Паласон, Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 74'), Оскар Валентин (Ранди Нтекья, 90'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Никола Мараш, Марио Эрнандес, Столе Димитриевски Предупреждения: Оскар Трехо (40'), Марио Эрнандес (46'), Адриан Эмбарба (50'), Сантьяго Комесанья (57'), Франсиско Гарсия (76'), Алейш Видаль (86'), Леандро Кабрера (90 + 2'), Фернандо Калеро (90 + 4')

«Райо Вальекано» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 39 очков и 12-я позиция.