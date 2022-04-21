ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 00:25
    • «Реал» обыграл «Осасуну», Бензема не забил два пенальти
  • 23:52
    • «Ман Сити» разгромил «Брайтон» и вернул лидерство в АПЛ
  • 23:42
    • Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» победить «Челси»
  • 00:24
    • «Марсель» выиграл у «Нанта», «Лион» проиграл «Бресту»
  • 00:09
    • «Ювентус» во второй раз обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии
    Все новости спорта

    Анчелотти отреагировал на два незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Осасуна
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» — 3:1.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Очень хорошая игра, особенно во втором тайме. Все усердно трудились. Теперь у нас есть неделя на подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов.

    Карим не реализовал пенальти, но не промахивается только тот, кто не бьет. Если бы надо было исполнить еще раз — он бы это сделал. И в следующий раз сделает. Если не считать одиннадцатиметровых, Карим провел прекрасный матч.

    Травма Алабы не кажется серьезной, мы сохраняем оптимизм. Она из-за перенапряжения, поэтому мы решили его заменить», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» находится на девятой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры