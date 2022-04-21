Анчелотти отреагировал на два незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» — 3:1.

«Очень хорошая игра, особенно во втором тайме. Все усердно трудились. Теперь у нас есть неделя на подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов.

Карим не реализовал пенальти, но не промахивается только тот, кто не бьет. Если бы надо было исполнить еще раз — он бы это сделал. И в следующий раз сделает. Если не считать одиннадцатиметровых, Карим провел прекрасный матч.

Травма Алабы не кажется серьезной, мы сохраняем оптимизм. Она из-за перенапряжения, поэтому мы решили его заменить», — приводит слова Анчелотти AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» находится на девятой строчке.