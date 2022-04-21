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    Аллегри высказался о своем будущем в «Ювентусе»

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Ювентус Фиорентина
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Фиорентиной» и выхода в финал Кубка Италии заверил, что останется в команде еще на три года.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Останусь ли я тренером "Ювентуса" на следующий сезон? На следующие три! Мы всегда должны бросать вызов, чтобы побеждать. Что меня больше всего разочаровывает, так это поражение "Интеру" в очной встрече в чемпионате Италии, потому что именно этот результат предопределил исход турнира.

    Вполне естественно, что, когда мы не побеждаем, мы разочаровываемся. Меня раздражает, что за пять туров до конца чемпионата "Ювентус" не участвует в гонке за титул. Это может стать мотивацией на следующий сезон, мы можем извлечь уроки из этого опыта, а также понять, что в футболе и в жизни нельзя всегда побеждать», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    Напомним, контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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