ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Марсель»Французская Лига 1: Подводим итоги 32-го тура
  • 23:59
    • «Барселона» дома проиграла «Кадису»
  • 00:07
    • «Аталанта» потерпела третье поражение подряд в Серии А
  • 22:15
    • Тарасенко получил первую звезду недели в НХЛ
  • 22:05
    • «Наполи» упустил победу над «Ромой»
    Все новости спорта

    «Гранада» назвала имя нового главного тренера

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Гранада
    Испанец Айтор Каранка стал главным тренером «Гранады», информирует официальный сайт клуба.

    Айтор Каранка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Айтор Каранка

    О сроках соглашения с 48-летним специалистом не сообщается. Каранка сменил Роберта Морено, который покинул должность в начале марта.

    Последним местом работы наставника был английский «Бирмингем». Каранка успел поработать в «Мидлсбро» и «Ноттингем Форест». Айтор также входил в тренерский штаб Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Гранада» на данный момент занимает лишь 17-ю позицию в испанском чемпионате и сражается за выживание.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова устроит погром в матче с «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Динамо» не будет иметь трудностей в Калининграде?
  • «Балтика» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Интер» наконец-то выиграет у «Милана»?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.46
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры