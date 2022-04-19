«Гранада» назвала имя нового главного тренера

Испанецстал главным тренером «Гранады», информирует официальный сайт клуба.

О сроках соглашения с 48-летним специалистом не сообщается. Каранка сменил Роберта Морено, который покинул должность в начале марта.

Последним местом работы наставника был английский «Бирмингем». Каранка успел поработать в «Мидлсбро» и «Ноттингем Форест». Айтор также входил в тренерский штаб Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Гранада» на данный момент занимает лишь 17-ю позицию в испанском чемпионате и сражается за выживание.