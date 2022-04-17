«Леванте» на выезде разгромил «Гранаду»

на своём поле сыграла противв рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 1:4 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте первого тайма после того как Дани Гомес просто с близкой дистанции пробил по воротам и сделал счёт 0:1. На 56-й минуте поединка Хосе Луис Моралес удвоил преимущество своей команды сделав счёт 0:2. И на 77-й минуте Микаэль Мальса точно пробил в правый угол ворот — 0:3.

«Гранада смогла забить гол престижа на 92-й минуте, который реализовал Алекс Кольядо.

Но "Леванте" ответил на это ещё одним голом в ворота соперника на 95-й минуте его автором стал Роберто Сольдадо.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Леванте 1:4 Голы: 0:1 Даниэль Гомес (17'), 0:2 Хосе Моралес Луис (пенальти) (56'), 0:3 Микаэль Мальса (77'), 1:3 Алекс Кольядо (90 + 2'), 1:4 Роберто Сольдадо (90 + 5') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин, Виктор Диас (Алекс Кольядо, 46'), Херман Санчес, Домингуш Дуарте, Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртас (Мюрто Узуни, 70'), Луис Милья (Анхель Монторо, 70'), Негош Петрович (Исма Руис, 80'), Дарвин Мачис, Хорхе Молина (Matias Arezo, 80') Леванте: Хосе Моралес Луис (Роберто Сольдадо, 80'), Даниэль Гомес (Alejandro Cantero, 68'), Гонсало Мелеро, Пепелу, Неманья Радоя (Микаэль Мальса, 63'), Сон, Рубен Везу, Серхио Постиго (Оскар Дуарте, 63'), Робер, Хорхе Мирамон (Marc Pubill, 46'), Дани Карденас Предупреждения: Виктор Диас (35'), Неманья Радоя (40'), Херман Санчес (44'), Херман Санчес (54'), Негош Петрович (69'), Дарвин Мачис (74'), Дани Карденас (79')

"Гранада" находится на 16-м месте в турнирной таблице Примеры набрав 29 очков, а "Леванте" занимает 19-е место с 25 баллами в активе.