РПЛ. «Динамо» обыграло «Ахмат», ЦСКА в гостях у «Уфы», «Зенит» примет «Урал»

«Динамо» М — «Ахмат» 2:0
Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Заигрались грозненцы на правом краю обороны, потеряв в итоге мяч, после чего Фомин и Макаров — в две быстрые передачи вывели Смолова на удар из центра штрафной — и Фёдор технично с лёта пробил в дальний угол ворот.
А на 79-й минуте Шунин выполнил первую длинную передачу к чужой штрафной, Тюкавин подхватил мяч, продвинулся вперёд и плотным ударом прошил голкипера.
«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.
«Ахмат» не может выиграть на протяжении шести матчей. Команда занимает восьмое место (32 очка).
«Уфа» — ЦСКА
16 апреля, 14:00 мск
«Зенит» — «Урал»
16 апреля, 16:30 мск
«Спартак» М — «Рубин»
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«Арсенал» — «Ростов»
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«Сочи» — «Локомотив» М
17 апреля, 16:30 мск
«Крылья Советов» — «Краснодар»
17 апреля, 16:30 мск