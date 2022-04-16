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    РПЛ. «Динамо» обыграло «Ахмат», ЦСКА в гостях у «Уфы», «Зенит» примет «Урал»

    Результаты и подробности матчей 25-го тура чемпионата России по футболу

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    «Динамо»
    С 15 по 17 апреля проходят матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Динамо» М — «Ахмат» 2:0

    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

    Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Заигрались грозненцы на правом краю обороны, потеряв в итоге мяч, после чего Фомин и Макаров — в две быстрые передачи вывели Смолова на удар из центра штрафной — и Фёдор технично с лёта пробил в дальний угол ворот.

    А на 79-й минуте Шунин выполнил первую длинную передачу к чужой штрафной, Тюкавин подхватил мяч, продвинулся вперёд и плотным ударом прошил голкипера.

    РПЛ. 25-й тур
    Динамо — Ахмат 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы: Смолов, 59 (1:0). Тюкавин, 79 (2:0)Динамо: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Скопинцев, 85), Моро, Макаров (Грулев, 84), Захарян, Шиманьски (Лесовой, 73), Фомин, Смолов (Тюкавин, 66)Ахмат: Гудиев, Тодорович, Богосавац, Семенов, Быстров, Коновалов (Иналкаев, 80), Садулаев (Карапузов, 53), Трошечкин (Умаев, 81), Харин (Ибишев, 87), Тимофеев, Себай (Конате, 53)Предупреждения: Моро, 43’ — Трошечкин, 31’. Себай, 50’. Умаев, 83’

    «Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» не может выиграть на протяжении шести матчей. Команда занимает восьмое место (32 очка).

    «Уфа» — ЦСКА

    16 апреля, 14:00 мск

    «Зенит» — «Урал»

    16 апреля, 16:30 мск

    «Спартак» М — «Рубин»

    16 апреля, 19:00 мск

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    «Арсенал» — «Ростов»

    17 апреля, 14:00 мск

    «Сочи» — «Локомотив» М

    17 апреля, 16:30 мск

    «Крылья Советов» — «Краснодар»

    17 апреля, 16:30 мск

    «Нижний Новгород» — Химки«

    17 апреля, 19:00 мск

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