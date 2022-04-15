Шунин: Советую нашей команде не смотреть матчи «Зенита» и не читать ничего

Капитанрассказал, как команда справляется с давлением из-за борьбы сза чемпионство.

«Матчи "Зенита" не смотрю. У меня двое детей, семья. Я и так все время провожу на футбольном поле, готовясь к играм. Когда я возвращаюсь домой, стараюсь отвлекаться.

Будет ли давить ситуация с очками в оставшиеся матчи? Я об этом вообще не думаю. Я не думаю о том, с кем мы соперничаем, не смотрю турнирную таблицу.

Советую нашей команде не смотреть и не читать ничего. Очень много новостей, информации. Когда ты выигрываешь, тебя носят на руках, а когда проигрываешь, то все наоборот.

Лучше абстрагироваться и двигаться к цели, а в конце посмотрим», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля.