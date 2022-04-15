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    Шунин: Советую нашей команде не смотреть матчи «Зенита» и не читать ничего

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    Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, как команда справляется с давлением из-за борьбы с «Зенитом» за чемпионство.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Матчи "Зенита" не смотрю. У меня двое детей, семья. Я и так все время провожу на футбольном поле, готовясь к играм. Когда я возвращаюсь домой, стараюсь отвлекаться.

    Будет ли давить ситуация с очками в оставшиеся матчи? Я об этом вообще не думаю. Я не думаю о том, с кем мы соперничаем, не смотрю турнирную таблицу.

    Советую нашей команде не смотреть и не читать ничего. Очень много новостей, информации. Когда ты выигрываешь, тебя носят на руках, а когда проигрываешь, то все наоборот.

    Лучше абстрагироваться и двигаться к цели, а в конце посмотрим», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля.

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