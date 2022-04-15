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    Роналдо приобрел второй профессиональный клуб

    Футбол Латинская Америка Футбол Испании Сегунда Вальядолид
    Бывший нападающий мадридского «Реала», двукратный чемпион мира Роналдо стал владельцем клуба «Крузейро», сообщает пресс-служба бразильской команды.

    Роналдо
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    Роналдо

    14 апреля «Крузейро» и Роналдо подписали договор, согласно которому бразильский экс-нападающий приобрел 90% акций клуба. Сделка по покупке клуба, в котором легендарный футболист начинал свою карьеру, обошлась ему в 70 миллионов долларов.

    «Мы очень рады передать "Крузейро" Роналдо и его компетентной команде, которые уверены, что наш футбол вернется на свою успешную траекторию. Мы будем присутствовать на стадионе или за его пределами, всегда готовы внести свой вклад, если это необходимо. "Крузейро" принадлежит всем и является единым», — заявил президент клуба Сержио Сантос Родригес.

    Отметим, что «Крузейро» стал вторым клубом, принадлежащим Роналдо. Также он владеет испанским «Вальядолидом».

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