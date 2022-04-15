Гасперини: У меня есть вопросы к арбитрам в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал домашнее поражение от «Лейпцига» (0:2) и вылет из Лиги Европы.

«Мы провели сбалансированный матч и, считаю, что сыграли хорошо, даже если не забили голы. Мы постоянно атаковали, но не наносили достаточного количества ударов по воротам. "Лейпциг", несомненно, очень хорошая команда.

Есть вопросы к арбитрам. Когда дело доходит до игры рукой, царит абсолютный хаос, поскольку даже один и тот же судья может по-разному оценивать ситуации с разницей в 30 секунд», — цитирует Гасперини Football Italia.

За выход в финал турнира команда Доменико Тедеско поборется с шотландским «Рейнджерс».