Головин — в стартовом составе «Монако» на матч французской Лиги 1 с «Труа»

объявил стартовый состав на матч 31-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с

Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в составе монегасков с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Тчуамени, Фофана, Вандерсон, Головин, Бен-Йеддер, Боаду.

Матч 31-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Труа» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало встречи — в 16:00 мск.

«Монако» в 30 матчах набрал 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Труа» (32) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71). Действующий чемпион Франции — «Лилль».