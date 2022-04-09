«Бетис» отыгрался и вырвал победу у «Кадиса»

на своём поле сыграл противв рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

В первом тайме на 16-й минуте «Бетис» забил гол, но после просмотра VAR его отменили из-за офсайда, команды ушли на перерыв со счётом 0:0.

Во втором тайме на 58-й минуте Иван Алехо из пределов штрафной нанес точный удар по воротам и вывел «Кадис» вперёд 1:0. На 78-й минуте поединка Кристиан Тельо нанес удар в касание с угла штрафной площадки и сравнял счёт — 1:1.

На 85-й минуте «Бетис» получил право на пенальти и Борха Иглесиас отлично его реализовал, чем принёс своей команде победу — 1:2.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Бетис 1:2 Голы: 1:0 Иван Алехо (58'), 1:1 Кристиан Тельо (79'), 1:2 Борха Иглесиас (пенальти) (85') Кадис: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо, Луис Эрнандес, Виктор Чуст, Альфонсо Эспино, Иван Алехо (Рубен Собрино, 64'), Феде Сан Эметерио (Алекс Фернандес, 86'), Рубен Алькарас, Уссама Идрисси (Энтони Лосано, 88'), Лукас Перес, Альваро Негредо Бетис: Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 60'), Хуанми (Кристиан Тельо, 77'), Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Хоакин, 69'), Родригес Гидо, Алекс Морено, Марк Бартра, Херман Песселья, Юссуф Сабали (Эктор Бельерин, 69'), Клаудио Браво Предупреждения: Юссуф Сабали (25'), Рубен Алькарас (66'), Марк Бартра (89')

«Кадис» занимает 17-е место в турнирной таблице набрав 28 очков, а «Бетис» расположился на 5-м месте турнирной таблицы Примеры с 56-ю баллами в активе.