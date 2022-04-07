«Лейпциг» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 17-й минуте открыли гости. Мурьель принял мяч на левом фланге после передачи Дзаппакосты, спокойно прошёл в штрафную «Лейпцига», обыграв двух соперников, и отличным ударом из её центральной части отправил мяч на средней высоте под дальнюю штангу.
На 56-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти — Нкунку разворачивался в штрафной, и Демирал цеплял его выставленной в сторону ногой.
Правее центра на средней высоте пробил Силва, а голкипер Хуан Муссо в прыжке отразил этот удар, после чего справился и с добиванием Орбана.
А на 58-й минуте счет сравнялся. Анхелиньо навесил слева от лицевой, и результатом борьбы Вилли Орбана с Дзаппакостой стал удар низом, после которого Муссо зацепил мяч, но тот всё-таки влетел в сетку ворот «Аталанты».
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте вместо швейцарца Ремо Фройлера.
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Ответный матч пройдет в Бергамо 14 апреля.