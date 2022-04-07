«Лейпциг» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

В первом матче 1/4 финала Лиги Европына своем поле сыграл вничью с итальянской— 1:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыли гости. Мурьель принял мяч на левом фланге после передачи Дзаппакосты, спокойно прошёл в штрафную «Лейпцига», обыграв двух соперников, и отличным ударом из её центральной части отправил мяч на средней высоте под дальнюю штангу.

На 56-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти — Нкунку разворачивался в штрафной, и Демирал цеплял его выставленной в сторону ногой.

Правее центра на средней высоте пробил Силва, а голкипер Хуан Муссо в прыжке отразил этот удар, после чего справился и с добиванием Орбана.

А на 58-й минуте счет сравнялся. Анхелиньо навесил слева от лицевой, и результатом борьбы Вилли Орбана с Дзаппакостой стал удар низом, после которого Муссо зацепил мяч, но тот всё-таки влетел в сетку ворот «Аталанты».

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала РБ Лейпциг — Аталанта 1:1 Голы: 0:1 Луис Мурьель (17'), 1:1 Давиде Дзаппакоста (автогол) (58') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол (Марцель Хальстенберг, 73'), Бенджамин Хенрихс (Норди Мукиэле, 87'), Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Анхелиньо, Даниэль Ольмо (Доминик Собослаи, 73'), Кристофер Нкунку (Уго Новоа, 87'), Андре Силва (Эмиль Форсберг, 62') Аталанта: Луис Мурьель (Дуван Сапата, 61'), Марио Пашалич (Жереми Бога, 61'), Маттео Пессина (Джорджио Скальвини, 61'), Давиде Дзаппакоста (Джузеппе Пеццелла, 89'), Ремо Фройлер (Алексей Миранчук, 68'), Теун Коопмейнерс, Ханс Хатебур, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Мартен де Рон, Хуан Муссо Предупреждения: Хосе Луис Паломино (3'), Йошко Гвардиол (51'), Марцель Хальстенберг (85')

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте вместо швейцарца Ремо Фройлера.

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Ответный матч пройдет в Бергамо 14 апреля.