Тэмми Абрахам высказался о работе под руководством Жозе Моуринью

Нападающий «Ромы»высказался о работе под руководством португальского специалиста

«Есть причина, по которой я называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как управлять тобой, он знает, как задеть тебя, и он знает, как заставить тебя иногда чувствовать себя особенным игроком.

Он подталкивает меня делать всё возможное на тренировках. Когда я чувствую, что сделал достаточно, он говорит мне, что я должен делать больше. В "Челси" в детстве я ходил тренироваться с первой командой, и он всегда был строг со мной, он всегда подталкивал меня к тому, чтобы я становился лучше — мне казалось, что когда я делаю что-то правильно, он говорил мне делать это ещё лучше.

Это именно то, что мне было нужно, этот толчок и этот драйв, особенно после сложного сезона в "Челси", когда я не играл и не получал много игрового времени только придаёт мне больше уверенности», — приводит слова Абрахама Mirror.