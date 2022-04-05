ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» одержал большую победу«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • 14:13
    • Тэмми Абрахам высказался о работе под руководством Жозе Моуринью
  • 14:04
    • Дибала обсудил с Симеоне возможный переход в «Атлетико»
  • 13:30
    • Фабиан Руис готов расторгнуть контракт с «Наполи» ради перехода в «Реал»
  • 13:17
    • «Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в подписании полузащитника «Баварии»
  • 13:11
    • Дивеев может пропустить ближайшие матчи ЦСКА
    Все новости спорта

    Тэмми Абрахам высказался о работе под руководством Жозе Моуринью

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома
    Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о работе под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

    Тэмми Абрахам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тэмми Абрахам

    «Есть причина, по которой я называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как управлять тобой, он знает, как задеть тебя, и он знает, как заставить тебя иногда чувствовать себя особенным игроком.

    Он подталкивает меня делать всё возможное на тренировках. Когда я чувствую, что сделал достаточно, он говорит мне, что я должен делать больше. В "Челси" в детстве я ходил тренироваться с первой командой, и он всегда был строг со мной, он всегда подталкивал меня к тому, чтобы я становился лучше — мне казалось, что когда я делаю что-то правильно, он говорил мне делать это ещё лучше.

    Это именно то, что мне было нужно, этот толчок и этот драйв, особенно после сложного сезона в "Челси", когда я не играл и не получал много игрового времени только придаёт мне больше уверенности», — приводит слова Абрахама Mirror.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Толима — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры