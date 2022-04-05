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    «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Эспаньола»

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    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Эспаньолом» — 1:0.

    «Реал Сосьедад»
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    «Реал Сосьедад»

    Единственный мяч был забит уже в компенсированное время. В ворота каталонцев был назначен пенальти за фол Алейша Видаля, который реализовал шведский нападающий басков Александер Исак.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Эспаньол 1:0
    Гол: 1:0 Александер Исак (пенальти) (90 + 6') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель, Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико, Мартин Субименди, Рафинья (Микель Мерино, 71'), Порту Кристиан (Найс Джуара, 61'), Давид Сильва (Андер Мартин, 88'), Александер Исак, Александр Сёрлот Эспаньол: Хавьер Пуадо, Лоренсо Морон (Ландри Димата, 74'), Серхи Дардер, Кейди Баре (Оскар Мелендо, 57'), Янхель Эррера, Адриан Эмбарба (Тонни Триндаде Вильена, 57'), Адрия Хинер, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Оскар Хиль (Алейш Видаль, 74'), Ойер Оласабаль Предупреждения: Янхель Эррера (55'), Диего Рико (73'), Серхи Дардер (76'), Александер Исак (90 + 1'), Алейш Видаль (90 + 5'), Адрия Хинер (90 + 7')

    «Сосьедад» набрал 51 очко и приблизился к лидирующей группе, расположившись на 6-м месте. «Эспаньол» с 36 очками занимает 12-ю позицию.

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