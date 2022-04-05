Эрнандес: Недооценивать «Вильярреал» мы не собираемся, но намерены выиграть оба матча

Защитник «Баварии»прокомментировал предстоящие матчи св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я видел матч "Вильяреала" против "Ювентуса" в 1/8 финала. Это очень хорошая команда с организованной защитой, ее игроки агрессивны в единоборствах.

У них крепкая средняя линия, то же могу сказать и о нападении. Недооценивать соперника мы не собираемся, но намерены выиграть у него оба матча.

Совершенно очевидно, что мы хотим победить. Мы сосредоточены на том, чтобы выйти в полуфинал.

Для "Вильяреала" это тоже очень важный матч, и они выложатся на 100 процентов. Но то же самое сделаем и мы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.