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    Эрнандес: Недооценивать «Вильярреал» мы не собираемся, но намерены выиграть оба матча

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    Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес прокомментировал предстоящие матчи с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    «Я видел матч "Вильяреала" против "Ювентуса" в 1/8 финала. Это очень хорошая команда с организованной защитой, ее игроки агрессивны в единоборствах.

    У них крепкая средняя линия, то же могу сказать и о нападении. Недооценивать соперника мы не собираемся, но намерены выиграть у него оба матча.

    Совершенно очевидно, что мы хотим победить. Мы сосредоточены на том, чтобы выйти в полуфинал.

    Для "Вильяреала" это тоже очень важный матч, и они выложатся на 100 процентов. Но то же самое сделаем и мы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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