ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» сенсационно потерпел домашний разгромУ «Челси» проблемы накануне решающего месяца
  • 20:59
    • «Зенит» и «Сочи» победителя не выявили
  • 18:31
    • ЦСКА вырвал ничью в домашнем матче с «Уралом»
  • 17:58
    • «Наполи» разгромил «Аталанту» на выезде
  • 17:50
    • «Вест Хэм» вырвал победу у «Эвертона»
  • 17:34
    • «Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке
    Все новости спорта

    «Валенсия» и «Кадис» голов не забили

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Кадис Гранада Райо Вальекано
    «Валенсия» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

    «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Валенсия»

    Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте и не отметился ничем примечательным.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Кадис 0:0
    Валенсия: Георгий Мамардашвили, Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Омар Альдерете (Илаш Мориба, 68'), Тьерри Корреа, Уго Гильямон (Хосе Гайя, 86'), Карлос Солер, Jesus Vazquez (Элдер Кошта, 86'), Бриан Хиль (Денис Черышев, 78'), Гонсалу Гуэдеш, Максимилиано Гомес (Уго Дуро, 68') Кадис: Лукас Перес (Энтони Лосано, 81'), Альваро Негредо, Уссама Идрисси (Альберто Переа, 90'), Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Хосе Мари, 81'), Иван Алехо (Рубен Собрино, 65'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Луис Эрнандес, Карлос Акапо, Херемиас Ледесма Предупреждения: Феде Сан Эметерио (33'), Иван Алехо (58'), Омар Альдерете (59'), Габриэл Паулиста (67'), Рубен Алькарас (77'), Хосе Мари (86'), Энтони Лосано (87'), Муктар Дьякаби (90 + 6')

    «Валенсия» занимает девятое место в таблице примеры. «Кадис» — 17-й.

    В другом противостоянии «Гранада» сыграла вничью с «Райо Вальекано» — 2:2.

    Мадридцы забили два мяча в первые 17 минут игры — отличились Алехандро Катена и Серхи Гвардиола. Во втором тайме «Гранада» сначала сократила разрыв в счете усилиями Хорхе Молины, а затем сравняла результат благодаря голу Луиса Мильи с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Райо Вальекано 2:2
    Голы: 0:1 Алехандро Катена (6'), 0:2 Серхио Гвардиола (17'), 1:2 Хорхе Молина (67'), 2:2 Луис Милья (пенальти) (90 + 4') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин (Мюрто Узуни, 61'), Домингуш Дуарте, Херман Санчес, Серхио Эскудеро (Альберто Соро, 88'), Антонио Пуэртас, Луис Милья, Негош Петрович (Ян Брис Этеки, 46'), Алекс Кольядо (Дарвин Мачис, 46'), Луис Суарес (Matias Arezo, 78'), Хорхе Молина Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Унаи Лопес, 61'), Серхио Гвардиола (Мамаду Силла, 73'), Альваро Гарсия (Пате Сисс, 73'), Оскар Валентин (Марио Эрнандес, 86'), Сантьяго Комесанья, Иси Паласон (Никола Мараш, 86'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Марио Суарес, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Негош Петрович (8'), Луис Милья (23'), Алекс Кольядо (45 + 3'), Сантьяго Комесанья (49'), Сантьяго Комесанья (51'), Серхио Гвардиола (57'), Andoni Iraola (61'), Andoni Iraola (73'), Matias Arezo (88'), Алехандро Катена (90 + 3'), Марио Эрнандес (90 + 5')

    «Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании. «Гранада» — на 16-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у «Севильи» в Барселоне?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Еще одну игру в «Ледовом» СКА провалит?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Матч «Ювентуса» и «Интера» снова завершится вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьФрибет €130 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры