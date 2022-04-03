«Валенсия» и «Кадис» голов не забили

в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании сыграла вничью ссо счетом 0:0.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте и не отметился ничем примечательным.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Кадис 0:0 Валенсия: Георгий Мамардашвили, Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Омар Альдерете (Илаш Мориба, 68'), Тьерри Корреа, Уго Гильямон (Хосе Гайя, 86'), Карлос Солер, Jesus Vazquez (Элдер Кошта, 86'), Бриан Хиль (Денис Черышев, 78'), Гонсалу Гуэдеш, Максимилиано Гомес (Уго Дуро, 68') Кадис: Лукас Перес (Энтони Лосано, 81'), Альваро Негредо, Уссама Идрисси (Альберто Переа, 90'), Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Хосе Мари, 81'), Иван Алехо (Рубен Собрино, 65'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Луис Эрнандес, Карлос Акапо, Херемиас Ледесма Предупреждения: Феде Сан Эметерио (33'), Иван Алехо (58'), Омар Альдерете (59'), Габриэл Паулиста (67'), Рубен Алькарас (77'), Хосе Мари (86'), Энтони Лосано (87'), Муктар Дьякаби (90 + 6')

«Валенсия» занимает девятое место в таблице примеры. «Кадис» — 17-й.

В другом противостоянии «Гранада» сыграла вничью с «Райо Вальекано» — 2:2.

Мадридцы забили два мяча в первые 17 минут игры — отличились Алехандро Катена и Серхи Гвардиола. Во втором тайме «Гранада» сначала сократила разрыв в счете усилиями Хорхе Молины, а затем сравняла результат благодаря голу Луиса Мильи с пенальти.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Райо Вальекано 2:2 Голы: 0:1 Алехандро Катена (6'), 0:2 Серхио Гвардиола (17'), 1:2 Хорхе Молина (67'), 2:2 Луис Милья (пенальти) (90 + 4') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин (Мюрто Узуни, 61'), Домингуш Дуарте, Херман Санчес, Серхио Эскудеро (Альберто Соро, 88'), Антонио Пуэртас, Луис Милья, Негош Петрович (Ян Брис Этеки, 46'), Алекс Кольядо (Дарвин Мачис, 46'), Луис Суарес (Matias Arezo, 78'), Хорхе Молина Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Унаи Лопес, 61'), Серхио Гвардиола (Мамаду Силла, 73'), Альваро Гарсия (Пате Сисс, 73'), Оскар Валентин (Марио Эрнандес, 86'), Сантьяго Комесанья, Иси Паласон (Никола Мараш, 86'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Марио Суарес, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Негош Петрович (8'), Луис Милья (23'), Алекс Кольядо (45 + 3'), Сантьяго Комесанья (49'), Сантьяго Комесанья (51'), Серхио Гвардиола (57'), Andoni Iraola (61'), Andoni Iraola (73'), Matias Arezo (88'), Алехандро Катена (90 + 3'), Марио Эрнандес (90 + 5')

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании. «Гранада» — на 16-й строчке.