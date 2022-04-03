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    Гол Мхитаряна принес «Роме» победу над «Сампдорией»

    «Сампдория» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Рома» победила «Сампдорию» в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    Автором единственного гола в составе команды Жозе Моуринью стал армянский футболист Генрих Мхитарян, отличившийся на 27-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Рома 0:1
    Гол: 0:1 Генрих Мхитарян (27') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари (Майя Йосида, 90'), Омар Коллей, Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 60'), Антонио Кандрева, Томас Ринкон (Роналду Виейра, 60'), Мортен Торсби (Симоне Тримболи, 73'), Абдельхамид Сабири, Стефано Сенси (Фабио Квальярелла, 46'), Франческо Капуто Рома: Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 81'), Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 90'), Генрих Мхитарян, Никола Залевский (Матиас Винья, 81'), Сержиу Оливейра (Мараш Кумбула, 90'), Бриан Кристанте, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Рожер Ибаньес (9'), Бартош Берешиньски (46'), Сержиу Оливейра (48'), Абдельхамид Сабири (71'), Лоренцо Пеллегрини (90 + 3')

    «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии A, набрав 54 очка. «Сампдория» (29) находится на 16-й позиции.

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