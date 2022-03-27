«Химки» победили «Локомотив» в товарищеском матче

Подмосковныепобедили в товарищеском матче столичныйсо счетом 1:0.

Встреча проходила в закрытом режиме, а единственный гол на 26-й минуте с пенальти забил полузащитник Денис Глушаков.

В стартовом составе «Локо» вышел вратарь и капитан «железнодорожников» Маринато Гилерме, который из-за операции на голеностопном суставе еще не играл в этом году.

Товарищеский матч «Химки» — «Локомотив» — 1:0 (1:0) Гол: Глушаков, 26 (пен.)«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Едвай (Мампасси, 38), Чёрный, Тикнизян, Бека Бека, Карпукас, Керк (Борисенко, 46), Петров, Рыбчинский, Хлынов (Изидор, 46)

Напомним, что чемпионат России возобновится в апреле, «Химки» первого числа сыграют в гостях с «Рубином», а «Локомотив» на следующий день примет на своем поле «Спартак».