ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 18:55
    • Коляда выиграл произвольную программу и вывел команду Щербаковой вперед в Кубке Первого канала
  • 18:27
    • Синицина и Калапов выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала
    Все новости спорта

    «Химки» победили «Локомотив» в товарищеском матче

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Товарищеские матчи Химки Локомотив РПЛ Футбол России
    Подмосковные «Химки» победили в товарищеском матче столичный «Локомотив» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча проходила в закрытом режиме, а единственный гол на 26-й минуте с пенальти забил полузащитник Денис Глушаков.

    В стартовом составе «Локо» вышел вратарь и капитан «железнодорожников» Маринато Гилерме, который из-за операции на голеностопном суставе еще не играл в этом году.

    Товарищеский матч
    «Химки» — «Локомотив» — 1:0 (1:0)
    Гол: Глушаков, 26 (пен.)«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Едвай (Мампасси, 38), Чёрный, Тикнизян, Бека Бека, Карпукас, Керк (Борисенко, 46), Петров, Рыбчинский, Хлынов (Изидор, 46)

    Напомним, что чемпионат России возобновится в апреле, «Химки» первого числа сыграют в гостях с «Рубином», а «Локомотив» на следующий день примет на своем поле «Спартак».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • Канада — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кирьос — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры