«Тоттенхэм» может побороться за подписание Адама Траоре

«Тоттенхэм Хотспур» может включиться в борьбу за подписание нападающего «Вулверхэмптона», который сейчас выступает за «Барселону» на правах аренды, сообщает Football.London

По данным источника, «Тоттенхэм» может снова проявить интерес к Адама Траоре после того, как «Барселона» начала вести переговоры с нападающим «Лидса» Рафиньей.

Однако, несмотря на яркий старт аренды испанца на «Камп Ноу», Хави отказался от Траоре в пользу Усмана Дембеле. Сообщается, что впечатляющая недавняя форма футболиста сборной Франции побудила руководство клуба рассмотреть вопрос о предложении вингеру нового контракта.

В результате чего будущее Траоре в клубе теперь неясно, поскольку каталонцы, как сообщается, не хотят использовать возможность подписать его на постоянной основе.