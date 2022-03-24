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    Ребров назвал расширение РПЛ абсурдом

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    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров отреагировал на решение исполкома РФС не увеличивать число команд РПЛ до 18 клубов.

    Артем Ребров
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    Артем Ребров

    «Этот сезон завершается очень непросто для всего российского футбола. Мы лишились еврокубков, отчего игра в нашем чемпионате становится менее привлекательной для зрителей. Сейчас несколько клубов борются за возможность остаться в Премьер-лиге, поэтому введение моратория на вылет в ФНЛ сильно сказалось бы на зрелищности в оставшихся матчах. Мне, как болельщику, было бы уже не так интересно следить за играми, в которых глобально ничего не решается.

    Сейчас в РПЛ 16 команд, которые могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами уже по ходу этого сезона. Поэтому расширение лиги до 18 клубов в нынешней ситуации мне кажется абсурдом.

    Если мы хотим перейти на систему весна-осень, можно играть все лето через три на четвертый день в чемпионате и кубке страны. При отсутствии возможности участвовать в чемпионате мира, мы завершили бы сезон зимой, а весной уже начали бы новый.

    Но надеюсь, что положительные решения об участии наших команд в турнирах ФИФА и УЕФА примут как можно скорее, и мы будем обсуждать реформы, которые действительно сделают футбол в России лучше», — написал Ребров в телеграм-канале.

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