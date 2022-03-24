«Качество было не самым высоким». Президент РФС высказался о судейства в РПЛ

Президент РФСподелился мнением о качестве судейства в матчах чемпионата России после зимней паузы.

«Что касается судейства, то в первых турах после возобновления оно, мягко говоря, было не самым высоким. Думаю, судьям нужно время, чтобы войти в тонус.

В последнем туре, например, уже было более качественно.

Есть одна ключевая ошибка, которую не исправил VAR, — эпизод в Нижнем Новгороде. В ЭСК примут решения по всем эпизодам.

Высказывания в адрес судей? С большим уважением отношусь к Слуцкому. Могу списать его слова на эмоции, но надо держать себя в руках и не допускать такой лексики. В этом матче не было ключевых ошибок», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».