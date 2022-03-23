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    Гравенберх отреагировал на слухи об интересе со стороны «Баварии»

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    Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии».

    Райан Гравенберх
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    Райан Гравенберх

    «Со всеми предложениями разбирается мой агент, а моя задача — выходить на поле и играть в футбол. Могу только гордиться, что меня оценивают в € 25 млн, о которых пишут журналы.

    Это большие деньги. Я знаю об интересе "Баварии", но с этим разберутся мой агент и мой отец», — цитирует Гравенберха Фабрицио Романо.

    Ранее была информация о том, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич следил за игрой 19-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

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