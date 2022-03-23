Гравенберх отреагировал на слухи об интересе со стороны «Баварии»

Полузащитник «Аякса»отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии».

«Со всеми предложениями разбирается мой агент, а моя задача — выходить на поле и играть в футбол. Могу только гордиться, что меня оценивают в € 25 млн, о которых пишут журналы.

Это большие деньги. Я знаю об интересе "Баварии", но с этим разберутся мой агент и мой отец», — цитирует Гравенберха Фабрицио Романо.

Ранее была информация о том, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич следил за игрой 19-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».