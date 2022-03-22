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    «Реал» интересуется полузащитником «Лестера» Мэддисоном

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    Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона, сообщает Fichajes.

    Джеймс Мэддисон
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    Джеймс Мэддисон

    По информации источника, руководство «Королевского клуба» рассматривает англичанина как преемника Луки Модрича, поскольку хорвату уже 36 лет. Действующее соглашение Мэддисона с «Лестером» заканчивается в 2024 году. Ожидаемая сумма трансфера футболиста может составить около € 80 млн.

    В прошлом году «лисы» уже получали несколько предложений по полузащитнику. Сам игрок был заинтересован в переходе в «Арсенал», но проблемой стали финансовые запросы «Лестера».

    Мэддисон защищает цвета «Лестера» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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