«Реал» интересуется полузащитником «Лестера» Мэддисоном

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Лестер Сити», сообщает Fichajes

По информации источника, руководство «Королевского клуба» рассматривает англичанина как преемника Луки Модрича, поскольку хорвату уже 36 лет. Действующее соглашение Мэддисона с «Лестером» заканчивается в 2024 году. Ожидаемая сумма трансфера футболиста может составить около € 80 млн.

В прошлом году «лисы» уже получали несколько предложений по полузащитнику. Сам игрок был заинтересован в переходе в «Арсенал», но проблемой стали финансовые запросы «Лестера».

Мэддисон защищает цвета «Лестера» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.