«Милан» близок к соглашению с нападающим «Ливерпуля» Ориги

«Милан» продолжает вести переговоры с нападающим «Ливерпуля», у которого летом истекает контракт с мерсисайдцами, сообщает журналист Николо Скира.

«Россонери» готовы предложить игроку соглашение на 4 сезона с зарплатой € 3,5 млн в год. Ранее появлялась информация, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убедил Ориги остаться в клубе до лета, когда бельгиец хотел покинуть команду в зимнее трансферное окно.

