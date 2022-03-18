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    «Эвертон» в меньшинстве вырвал победу у «Ньюкасла»

    «Эвертон» — «Ньюкасл»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле взял верх над «Ньюкаслом» — 1:0.

    «Эвертон»
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    «Эвертон»

    В начале второго тайма на поле стадиона «Гудисон Парк» прорвался болельщик, который привязал себя к штанге пластиковым хомутом за шею. Судья Крейг Поусон был вынужден прервать встречу, чтобы стюарды смогли вызволить фаната.

    На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил бразильский полузащитник «ирисок» Маркес Аллан.

    Счет был открыт на десятой добавленной минуте — отличился нигерийский нападающий Алекс Айуоби.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Ньюкасл 1:0
    Гол: 1:0 Алекс Айуоби (90 + 9') Эвертон: Асмир Бегович, Шеймус Коулман, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Бен Годфри, Абдулайе Дукуре, Аллан, Алекс Айуоби, Энтони Гордон (Эндрос Таунсенд, 90'), Демарай Грей (Доминик Калверт-Льюин, 76'), Ришарлисон (Андре Гомеш, 87') Ньюкасл: Райан Фрейзер (Джейкоб Мёрфи, 85'), Крис Вуд, Мигель Альмирон (Аллан Сент-Максимен, 71'), Жоэлинтон, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок, Мэтт Таргетт, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Эмиль Крафт (Хавьер Манкильо, 90'), Мартин Дубравка Предупреждения: Ришарлисон (64'), Энтони Гордон (76') Удаление: Аллан (83')

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Эвертон» занимает 17-е место, набрав 25 очков в 27 матчах. «Ньюкасл» идет на 14-й строчке: 31 очко после 29 игр.

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