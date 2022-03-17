Зарема Салихова о решениях ЭСК РФС: Значит, судейский беспредел будет продолжаться?

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна решениями ЭСК РФС по поводу судейства в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой "Краснодара" до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение!

Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!», — сказала Салихова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».