Морено: «Вильярреал» подтвердил, что всегда способен бороться с сильнейшими

Нападающий «Вильяреала»прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что способны победить великолепную команду здесь, на этом великолепном стадионе. Получилась тяжелая, равная игра. Как только вышли вперед, нам, конечно же, стало полегче.

Мы подтвердили, что всегда способны бороться с сильнейшими на самом высоком уровне, кто бы на поле ни вышел», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.