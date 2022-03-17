«Брайтон» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 37-й минуте — отличился Кристиан Ромеро. На 57-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество «шпор».
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 0:2
Голы: 0:1 Кристиан Ромеро (37'), 0:2 Гарри Кейн (57') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман (Якуб Модер, 78'), Шейн Даффи, Льюис Данк, Марк Кукурелья, Паскаль Гросс (Тарик Лампти, 78'), Ив Биссума (Дэнни Уэлбек, 62'), Соломон Марч, Алексис Мак Аллистер, Леандро Троссард, Ниль Мопе Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80'), Деян Кулушевски (Стивен Бергвейн, 90'), Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Мэтт Доэрти (Emerson Royal, 80'), Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Ниль Мопе (7'), Серхио Регилон (43'), Йоэл Велтман (45 + 1'), Кристиан Ромеро (54')
«Тоттенхэм» набрал 48 очков и поднялся на 7-е место. В активе «Брайтона» 33 очка и 13-я позиция.