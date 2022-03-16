«Атлетико» рассматривает голкипера «Бенфики» в качестве замены Облаку

«Атлетико» заинтересован в голкипере «Бенфики»в качестве замены, если словенец покинет клуб летом, сообщает GOAL

По информации источника, в последние недели Облака связывали с переходом в «Ньюкасл», в котором он мог бы последовать за бывшим партнером по команде Кираном Триппьером. Также 29-летний вратарь заинтересован в переходе в АПЛ.

27-летний Влаходимос играет за «Бенфику» с 2018 года, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне греческий вратарь сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов. Также Влаходимос отстоял 15 матчей на ноль.