Горецка вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Полузащитник «Баварии»вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Немец не выходил на поле из-за травмы колена, полученной 4 декабря в игре 14-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». С тех пор игрок восстанавливался и тренировался по индивидуальной программе.

Update @leongoretzka_ : 11.05 Uhr! He is back in team training … Comeback against @fcunion on Saturday … @SkySportsNews pic.twitter.com/GLa1iKX39f