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    «Фиорентина» обыграла «Болонью» в домашнем матче

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Болонья Фиорентина
    В матче 29-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Болонью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

    Лукас Торрейра
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    Лукас Торрейра

    На 41-й минуте встречи защитник «Болоньи» Кевин Бонифаци получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 70-й минуте счёт открыл полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра.

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, но не появился на поле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Болонья 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Торрейра (70') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Альваро Одриосола (Лоренцо Венути, 78'), Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 77'), Джакомо Бонавентура (Альфред Дункан, 64'), Лукас Торрейра, Гаэтано Кастровилли, Николас Гонсалес, Кшиштоф Пёнтек (Артур Кабрал, 59'), Риккардо Соттиль (Жонатан Иконе, 59') Болонья: Марко Арнаутович, Риккардо Орсолини (Луис Бинкс, 58'), Аарон Хики, Роберто Сориано (Муса Бэрроу, 58'), Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Михел Эбишер, 78'), Лоренцо Де Сильвестри (Митчелл Дейкс, 79'), Кевин Бонифаци, Гари Медель (Никола Сансоне, 79'), Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждения: Кевин Бонифаци (23'), Кевин Бонифаци (41'), Адама Сумаоро (73'), Лукас Торрейра (76'), Аарон Хики (86'), Никола Сансоне (90 + 3')

    «Фиорентина» набрала 46 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (33) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (63). Действующий чемпион страны — миланский «Интер».

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