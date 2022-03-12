ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 19:26
    • «Бавария» не справилась с «Хоффенхаймом»
  • 18:29
    • «Динамо» на выезде разгромило тульский «Арсенал»
  • 18:19
    • «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон»
  • 19:35
    • «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
  • 18:55
    • «Северсталь» сравняла счет в серии с московским «Динамо»
    Все новости спорта

    Шварц: Чемпионская гонка с «Зенитом»? Мы не забиваем себе этим голову

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Арсенал Тула Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ с «Арсеналом» (4:1) .

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры.

    В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией — парни действовали очень целеустремлённо, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

    В игре первого круга мы уже после первых 45 минут вели со счетом 4:0. Сегодня же в первом тайме "Арсенал" пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

    Мы знаем, что Арсен Захарян может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

    Чемпионская гонка с "Зенитом"? Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как её улучшить и провести свои лучшие матчи», — цитирует Шварца сайт «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» снова разочарует?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Ювентус» уверенно обыграет соперника
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Милан» снова не сможет выиграть у середняка?
  • «Милан» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бублик — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Джонсон
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры