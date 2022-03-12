Шварц: Чемпионская гонка с «Зенитом»? Мы не забиваем себе этим голову

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ с(4:1) .

«Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры.

В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией — парни действовали очень целеустремлённо, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

В игре первого круга мы уже после первых 45 минут вели со счетом 4:0. Сегодня же в первом тайме "Арсенал" пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

Мы знаем, что Арсен Захарян может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

Чемпионская гонка с "Зенитом"? Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как её улучшить и провести свои лучшие матчи», — цитирует Шварца сайт «Динамо».