Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Герту»

«Боруссия» Фото: globallookpress.com
Счет на 24-й минуте с пенальти открыл нападающий Алассан Плеа. Удвоил преимущество хозяев защитник Маттиас Гинтер на 59-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Герта 2:0
Голы: 1:0 Алассан Плеа (пенальти) (24'), 2:0 Маттиас Гинтер (59') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Луис Байер, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус, Куадио Коне, Лука Нец (Штефан Ляйнер, 78'), Брил Эмболо, Алассан Плеа (Кристоф Крамер, 65'), Марку Тюрам (Ларс Штиндль, 89') Герта: Исак Бельфодиль, Дейви Зельке (Марко Рихтер, 76'), Марвин Платтенхардт, Владимир Дарида (Юрген Эккеленкамп, 76'), Сантьяго Аскасибар (Суат Сердар, 46'), Лука Тусар, Петер Пекарик (Anton Kade, 60'), Марк-Оливер Кемпф, Никлас Штарк, Linus Gechter, Marcel Lotka Предупреждения: Маттиас Гинтер (56'), Джозеф Скалли (81'), Марку Тюрам (89')
«Боруссия» набрала 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 23 очками идет на 17-й строчке.