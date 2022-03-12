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    Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Герту»

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    Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над берлинской «Гертой» (2:0) во встрече 26-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
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    «Боруссия»

    Счет на 24-й минуте с пенальти открыл нападающий Алассан Плеа. Удвоил преимущество хозяев защитник Маттиас Гинтер на 59-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Герта 2:0
    Голы: 1:0 Алассан Плеа (пенальти) (24'), 2:0 Маттиас Гинтер (59') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Луис Байер, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус, Куадио Коне, Лука Нец (Штефан Ляйнер, 78'), Брил Эмболо, Алассан Плеа (Кристоф Крамер, 65'), Марку Тюрам (Ларс Штиндль, 89') Герта: Исак Бельфодиль, Дейви Зельке (Марко Рихтер, 76'), Марвин Платтенхардт, Владимир Дарида (Юрген Эккеленкамп, 76'), Сантьяго Аскасибар (Суат Сердар, 46'), Лука Тусар, Петер Пекарик (Anton Kade, 60'), Марк-Оливер Кемпф, Никлас Штарк, Linus Gechter, Marcel Lotka Предупреждения: Маттиас Гинтер (56'), Джозеф Скалли (81'), Марку Тюрам (89')

    «Боруссия» набрала 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 23 очками идет на 17-й строчке.

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