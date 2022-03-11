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    Хави: Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Хави
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    Хави

    «Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь. Во втором тайме мы выглядели немного получше, но, когда сбавляешь в интенсивности, разница в классе команд нивелируется.

    Вчера я говорил, что в Лиге Европы все соперники — достойные. Это сложный, высококлассный турнир, так что мы должны проявлять терпение в своей работе. А положение осталось равным: этим результатом мы не вывели себя в выигрышную позицию, но и ничего не потеряли.

    Отправляемся в Стамбул, чтобы, как в Неаполе, победить и пройти дальше», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта.

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