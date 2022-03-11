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    Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций

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    У Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже «Челси» без получения какой-либо прибыли. Об этом сообщает Sky Sports.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    31 мая истечет «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание «синих» как функционирующей структуры.

    Ранее о приостановке отношений с «Челси» объявила телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором клуба. Другой партнер «синих», автопроизводитель Hyundai на данный момент оценивает перспективу продолжения сотрудничества. О приостановке сотрудничества думает и технический спонсор, американская компания Nike.

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