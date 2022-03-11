Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Луис Муриэль Фото: globallookpress.com
В список номинантов вошли Луис Муриэль («Аталанта»), Антони Лопеш («Лион»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Маркос Акунья («Севилья»).
Who gets your vote? 🤔— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2022
⭐️ James Tavernier
⭐️ Anthony Lopes
⭐️ Luis Muriel
⭐️ Marcos Acuña@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Муриель отметился дублем и голевой передачей в матче с «Байером» (3:2), Тавернье реализовал пенальти и отдал результативный пас в игре с «Црвеной Звездой» (3:0), Лопеш помог своей команде всухую обыграть «Порту» на выезде (1:0), а Акунья стал автором результативной передачи в единственном голевом эпизоде матча с «Вест Хэмом».