Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА представила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список номинантов вошли Луис Муриэль («Аталанта»), Антони Лопеш («Лион»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Маркос Акунья («Севилья»).

Who gets your vote? 🤔

⭐️ James Tavernier

⭐️ Anthony Lopes

⭐️ Luis Muriel

⭐️ Marcos Acuña@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL