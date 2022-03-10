РФС отменил действие санитарного регламента во всех соревнованиях

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Также участники пришли к следующим шагам:
Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдений норм и требований Роспотребнадзора;
Исключить части 2 и 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС, а также пункты 33.1 и 33.2 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС;
Утвердить новую структуру Календаря «Первенства России по футболу среди юниоров до 19 лет» (Юношеской футбольной лиги-1) спортивного сезона-2021/2022 и «Первенства России по футболу среди юношей до 18 лет» (Юношеской футбольной лиги-2) спортивного сезона-2021/2022.