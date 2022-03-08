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    Дубль Барсова помог «Балтике» разгромить «Краснодар-2»

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    В матче 26-го тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Краснодар-2» со счетом 3:0.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    В составе победителей дубль на 38-й и 64-й минутах оформил Максим Барсов, еще один гол забил Артем Максименко на 56-й минуте.

    ФНЛ. 26-й тур
    Краснодар-2 — Балтика 0:3 (0:1, 0:2)
    Голы: Барсов, 38 (0:1). Максименко, 56 (0:2). Барсов, 65 (0:3)Краснодар-2: Агкацев, Пивоваров, Сухорученко (Бородин, 46), Исаенко, Ндука (Кратков, 46), Литвинов, Рейхмен (Кокоев, 46), Воротников (Ознобихин, 10), Самко, Попов (Сабуа, 84), ОкоронквоБалтика: Латышонок, Осипов, Остоич, Мещанинов, Лазарев (Алейник, 84), Кузьмин (Кленкин, 61), Попов, Альшин (Карпович, 83), Кашчелан, Барсов (Гелоян, 74), Максименко (Мусаев, 84)Предупреждения: Окоронкво, 48’. Исаенко, 60’. Попов, 67’. Ознобихин, 76’ — Барсов, 73’. Попов, 90’

    В турнирной таблице ФНЛ «Балтика» занимает 6-е место, набрав 41 очко после 26 матчей. «Краснодар-2» идет на 14-й позиции с 33 очками.

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