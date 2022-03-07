Шварц: Игру перевернул гол Промеса и красная карточка

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение команды в матче против «Спартака» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Все, о чем говорил с Карасевым, останется между нами. В первом тайме достаточно неплохо играли. Игру перевернул гол Промеса, потом была красная карточка. Во втором тайме команда себя удивительно проявила. Я доволен ребятами», — сказал Шварц в эфире телеканала Матч Премьер.

Напомним, защитник бело-голубых Гильермо Варела в конце первого тайма получил две желтые карточки и был удален. Кроме того, главный тренер Динамо Сандро Шварц в начале второго тайма получил желтую карточку за подсказки судье.

Команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.