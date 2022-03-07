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    Стивен Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»

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    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что клуб хочет подписать полузащитника Филиппе Коутиньо на постоянной основе. Об этом сообщает Goal.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    Английский специалист хочет, чтобы бразилец остался в стане бирмингемского клуба. Полузащитник в текущем сезоне сыграл в английской Премьер-лиги семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

    29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.

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