Стивен Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы»заявил, что клуб хочет подписать полузащитникана постоянной основе. Об этом сообщает Goal

Английский специалист хочет, чтобы бразилец остался в стане бирмингемского клуба. Полузащитник в текущем сезоне сыграл в английской Премьер-лиги семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.