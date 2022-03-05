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    «Севилья» разошлась миром с «Алавесом»

    «Алавес» — «Севилья»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Севильей».

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    Матч на арене «Мендисорроса» в Витории завершился без забитых мячей.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Севилья 0:0
    Алавес: Фернандо Пачеко, Науэль Тенаглия, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте, Эдгар Мендес (Давид Хасон, 78'), Гонсало Эскаланте, Антонио Мойя, Луис Риоха (Мануэль Вальехо, 90'), Пере Понс (Мануэль Гарсия, 72'), Хоселу Севилья: Лукас Окампос (Luismi Cruz, 79'), Юссеф Эн-Несири (Оливер Торрес, 58'), Хесус Корона (Мунир Эль-Хаддади, 83'), Иван Ракитич, Томас Делейни, Жоан Жордан (Рафаэль Мир Висенте, 58'), Маркос Акунья (Людвиг Аугустинсон, 83'), Неманья Гудель, Жюль Кунде, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Жоан Жордан (12'), Флорьян Лежён (34'), Рубен Дуарте (49'), Пере Понс (62')

    «Севилья» продолжает занимать второе место в таблице Ла Лиги — 55 очков. «Алавес» — 18-й и 22 очка.

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