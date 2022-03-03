«Зенит» — «КАМАЗ» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы петербургскогои челнинскогона матч 1/8 финала Кубка России.

«Зенит»: Одоевский, Адамов, Алип, Чистяков, Сутормин, Оздоев, Круговой, Ерохин, Мостовой, Алберто, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Сантос, Барриос, Малком и Дзюба.

КАМАЗ: Мамин, Аюкин, Садыков, Потапов, Куликов, Смрнов, Свежов, Замалиев, Кириллов, Воронин, Янушковский.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.09, на успех «КАМАЗАа» — 27.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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