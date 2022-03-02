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    Конте: «Мидлсбро» заслужил выход в четвертьфинал Кубка Англии

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Тоттенхэм Мидлсбро
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Мидлсбро» (0:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Конечно, результат не очень хороший, и мы должны быть разочарованы. В таких играх нужно быстрее решать исход. Если вы дадите сопернику надежду, он обретет уверенность и станет лучше играть по ходу встречи. Тогда может случиться всякое.

    "Мидлсбро" провел хорошую игру и заслуживает уважения. Соперник заслужил выход в следующий раунд.

    Есть только один способ улучшить ситуацию — работать. Мы должны двигаться дальше. Постараемся сделать все возможное в этом сезоне. Должны выложиться по максимуму, тогда увидим, какова будет наша позиция. Пока рано что-то говорить об этом», — цитирует Конте BBC.

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