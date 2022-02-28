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    В сборной Швеции не изменили решения не играть с Россией после заявления ФИФА

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    Шведская футбольная ассоциация не удовлетворена решением ФИФА в отношении сборной России.

    Карл-Эрик Нильссон
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    Карл-Эрик Нильссон

    «Наше мнение не изменилось. Ситуация на Украине также не изменилась из-за заявления ФИФА, поэтому наше решение остается в силе. Мы хотим поговорить с Польшей и Чехией, чтобы мы могли в унисон сообщить ФИФА то, что думаем. Мы ожидали более чёткой позиции от ФИФА.

    Сложно представить, что нас накажут за нашу позицию. Если Швеции присудят техническое поражение, это будет роковая ошибка ФИФА», — цитирует президента шведской ассоциации Карла-Эрика Нильссона Fotbollskanalen.

    27 февраля ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.

    ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года, и ведет с ними диалог.

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