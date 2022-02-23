Хаверц: Считаю, что у «Челси» хорошие шансы выиграть еще один трофей

Полузащитник «Челси»высказался о победе над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче.

У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей», — цитирует Хаверца пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции.