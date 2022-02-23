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    Хаверц: Считаю, что у «Челси» хорошие шансы выиграть еще один трофей

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    Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о победе над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче.

    У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей», — цитирует Хаверца пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится 16 марта во Франции.

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